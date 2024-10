Fanpage.it - Michele Bravi su X Factor: “Oggi non saprei più farlo. Sanremo 2025? Sto scrivendo”

(Di venerdì 11 ottobre 2024)sul mondo che lo ha visto sia concorrente che giudice, da X-ad Amici: "In termini attivi non so se oggi riuscirei a fare il concorrente in un talent. Quando lo feci non avevo i mezzi e non sapevo niente di cosa fosse il mercato discografico". E apre al Festival di: "Sono in fase di scrittura".