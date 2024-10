Meteo Roma, le news sul clima di oggi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Meteo Roma per oggi? Quali sono le previsioni Meteo che suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sul Meteo nella Capitale. Controlliamo come sempre i dati Meteo tramite l’ausilio fornito da ilMeteo.it Meteo Roma le news sul clima Venerdì 11 Ottobre: giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, min 15°C, max 24°C. Nel dettaglio: nubi sparse al mattino, bel tempo al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 24°C, la minima di 15°C alle ore 8. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Est-Sud-Est con intensità di circa 6km/h, moderati da Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 13km/h, deboli da Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 6km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 8 e sarà di 110m. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 4. .com - Meteo Roma, le news sul clima di oggi Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024)per? Quali sono le previsioniche suggeriscono dagli esperti del settore? Ecco che cosa è previsto sulnella Capitale. Controlliamo come sempre i datitramite l’ausilio fornito da il.itlesulVenerdì 11 Ottobre: giornata caratterizzata da scarsa nuvolosità, min 15°C, max 24°C. Nel dettaglio: nubi sparse al mattino, bel tempo al pomeriggio e alla sera. Durante la giornata dila temperatura massima verrà registrata alle ore 15 e sarà di 24°C, la minima di 15°C alle ore 8. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Est-Sud-Est con intensità di circa 6km/h, moderati da Sud-Ovest al pomeriggio con intensità di circa 13km/h, deboli da Nord-Ovest alla sera con intensità di circa 6km/h. La visibilità più ridotta si avrà alle ore 8 e sarà di 110m. L’intensità solare più alta sarà alle ore 13 con un valore UV di 4.

Maltempo - allerta meteo domani in Emilia Romagna e Veneto per rischio idraulico - La Protezione civile ha emesso per domani, sabato 12 ottobre, una allerta meteo per rischio idraulico per alcuni settori delle due regioni che nei giorni scorsi sono state vittime di allagamenti.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Previsioni meteo a Roma e nel Lazio oggi venerdì 11 ottobre 2024 : cielo nuvoloso - Che tempo fa oggi a Roma e nel Lazio: nuvole e foschia in questo venerdì 11 ottobre 2024. Ecco le previsioni e le temperature previste.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Previsioni meteo : tempo stabile su Roma e nel Lazio - Meteo Italia A livello nazionale, al Nord la mattinata sarà dominata da tempo stabile con cieli sereni, ma non mancheranno foschie o nebbie in Pianura Padana. Al Centro, la giornata sarà serena, con possibili addensamenti tra Toscana e Umbria al mattino. . Le condizioni si manterranno stabili anche durante la serata e la notte, con cieli sereni su tutta la regione. (Romadailynews.it)