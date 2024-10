Lettera43.it - Meloni riceve Zelensky a Roma: «Il sostegno a Kiev continuerà fino a una pace giusta»

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Giovedì sera la premier Giorgiaha incontrato a Villa Doria Pamphilj il presidente ucraino Volodymyr. I colloqui, si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi, hanno permesso uno scambio sulla situazione sul terreno e sulle più immediate necessità ucraine in ambito militare, finanziario, umanitario, nonché sulle prossime iniziative diplomatiche e sul percorso per mettere fine al conflitto. La premier ha ribadito ildell’Italia, anche in qualità di Presidenza del G7, alla legittima difesa dell’Ucraina e al popolo ucraino. «Una 360 gradi, che proseguirà sia sul piano bilaterale che su quello multilaterale, per metterenelle migliori condizioni possibili per costruire unae duratura», si legge nel comunicato.