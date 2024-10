Unlimitednews.it - Meloni “Il Piano Mattei un nuovo modello di sviluppo”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Vi ringrazio per aver scelto di dedicare il 39mo convegno nazionale di Capri al contributo che il settore privato può dare alper l’Africa. Io penso sia una conferma ulteriore di come il nostro tessuto economico e produttivo capisca l’importanza di questa sfida e sia sempre più consapevole di quanto questosia un’iniziativa strategica di respiro nazionale, spero anche capace di travalicare i singoli governi e diventare un’iniziativa strategica dell’Italia sul lungo periodo”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia, in un videomessaggio inviato in occasione dell’appuntamento dei giovani imprenditori di Confindustria a Capri.