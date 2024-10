Lapresse.it - Medioriente: Idf, Unifil colpita per errore durante scontri con Hezbollah

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (LaPresse) – Le forze israeliane di difesa (Idf) affermano di essere state informate che due caschi blusono stati “inavvertitamente feritiun combattimento dell’Idf contro”. Lo riporta la Bbc. L’Idf, ha spiegato il portavoce Nadav Shoshani sta operando nel Libano meridionale nell’ambito del “conflitto in corso con, i cui terroristi e le cui infrastrutture si trovano in prossimità delle posizioni dell’, rappresentando un rischio significativo per la sicurezza delle forze di peacekeeping”. Shoshani ha aggiunto che l’Idf adotta “tutte le precauzioni per ridurre al minimo i danni sia ai civili sia alle forze di peacekeeping”. Ieri altri due caschi blusono rimasti feriti in un attacco israeliano.