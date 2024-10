Lapresse.it - Medioriente, fuoco israeliano contro postazioni Unifil italiane. Crosetto: “Inaccettabile”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Le basi dell’al confine fra Israele e Libano finiscono nel mirino dell’Idf. A farne le spese sono due soldati indonesiani che restano feriti. Ad essere coinvolti sono il quartier generale di Naqoura ma anche le basi UNP 1-31 e 1-32 presidiate da personale italiano. Un avvenimento che scatena l’immediata reazione del governo con il ministro della Difesa, Guido, che sente l’omologo Yoav Gallant e convoca urgentemente l’ambasciatore designato di Israele in Italia, Jonathan Peled. A entrambimette in chiaro che quanto accaduto “per me e per il governo italiano non è assolutamente ammissibile”, oltre che “in netto contrasto al Diritto Internazionale e in aperta violazione della Risoluzione 1701 delle Nazioni Unite”.