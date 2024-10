Matteo Viola, il più forte giocatore di tennis mestrino, dopo il ritiro presenta il suo libro (Di venerdì 11 ottobre 2024) La seconda vita di Matteo Viola. dopo aver tirato i remi in barca dall’attività pro il giocatore di tennis mestrino, nel 2020, consegue il titolo di maestro nazionale di tennis. Sulla scia di ciò racchiude le sue esperienze all’interno del libro “Dai che ‘ndemo", presentato la settimana scorsa al Europa.today.it - Matteo Viola, il più forte giocatore di tennis mestrino, dopo il ritiro presenta il suo libro Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) La seconda vita diaver tirato i remi in barca dall’attività pro ildi, nel 2020, consegue il titolo di maestro nazionale di. Sulla scia di ciò racchiude le sue esperienze all’interno del“Dai che ‘ndemo",to la settimana scorsa al

Matteo Berrettini si ritira dall’Atp di Tokyo : nuovo stop per il tennista romano - Brutte notizie dall’Atp di Tokyo: Matteo Berrettini è stato costretto a ritirarsi dal torneo a causa di un nuovo problema fisico. L’ennesimo ostacolo che rischia di compromettere la continuità di un giocatore il cui talento è spesso frenato da problemi fisici. Il tennista romano, che stava conducendo il match contro il giovane talento francese Arthur Fils, ha dovuto interrompere l’incontro dopo ... (Thesocialpost.it)

Tennis - quando torna Matteo Berrettini in campo : i tornei a cui è iscritto il giocatore italiano - Da Bologna mi porto via tanta consapevolezza di aver dato tutto quello che avevo per questa maglia, questa nazione e per i ragazzi“, ha dichiarato l’azzurro. Era importante per tornare, ma non era scontato tornare e vincere così“, ha aggiunto il nostro portacolori. Riepilogando schematicamente: CALENDARIO MATTEO BERRETTINI ATP500 Tokyo (25 settembre-1° ottobre) Masters1000 Shanghai (2-13 ... (Oasport.it)

La rinascita di Matteo Berrettini : gli infortuni - le ricadute - il ritorno in campo. E i numeri dicono che è tra i migliori tennisti del 2024 - L’apice lo raggiunge a luglio con le due vittorie in sette giorni, a Gstaad (15 luglio) e a Kitzbuhel (22 luglio). A dirlo è un 2024 da protagonista, in cui il 28enne ha ritrovato il suo tennis, ma anche, e soprattutto, la certezza di poter giocare, di nuovo, ad alti livelli. Ma, ora, vede la luce e l’uscita è vicina. (Ilfattoquotidiano.it)