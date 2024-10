Massimo Ghini: “Vengo da un’infanzia difficile per la separazione dei miei, non vedevo mai mio padre” (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'attore si racconta a Nunzia De Girolamo nella quinta puntata di Ciao Maschio: "Mi è mancata tanto una carezza di mio padre. Paradossalmente le volte che l’ho visto di più, è stato quando stava per morire’’. Fanpage.it - Massimo Ghini: “Vengo da un’infanzia difficile per la separazione dei miei, non vedevo mai mio padre” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'attore si racconta a Nunzia De Girolamo nella quinta puntata di Ciao Maschio: "Mi è mancata tanto una carezza di mio padre. Paradossalmente le volte che l’ho visto di più, è stato quando stava per morire’’.

