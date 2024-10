Mary Jane: una femminilità che strizza l’occhio alla tenerezza (Di venerdì 11 ottobre 2024) Life&People.it C’è una sola scarpa al mondo che racchiude in sé la voglia che ogni donna ha di rimanere un po’ bambina: è la Mary Jane. Con il suo caratteristico cinturino sul collo del piede e il fascino senza tempo, queste iconiche calzature hanno attraversato decenni di storia della moda, trasformandosi da scarpa per bambini a simbolo di eleganza retrò e di tendenza. Le origini delle Mary Jane risalgono alla fine del XIX secolo e quando furono inizialmente disegnate erano destinate ai piedi dei maschietti. Il loro nome deriva dal personaggio di un fumetto degli anni ’20, Buster Brown, in cui Mary Jane, la protagonista, indossava proprio queste scarpe, contribuendo a diffondere il loro stile. Gli stilisti che le hanno riproposte Nel corso del ‘900, però, le iconiche scarpette abbandonarono il loro uso infantile per diventare un simbolo di femminilità. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Life&People.it C’è una sola scarpa al mondo che racchiude in sé la voglia che ogni donna ha di rimanere un po’ bambina: è la. Con il suo caratteristico cinturino sul collo del piede e il fascino senza tempo, queste iconiche calzature hanno attraversato decenni di storia della moda, trasformandosi da scarpa per bambini a simbolo di eleganza retrò e di tendenza. Le origini dellerisalgonofine del XIX secolo e quando furono inizialmente disegnate erano destinate ai piedi dei maschietti. Il loro nome deriva dal personaggio di un fumetto degli anni ’20, Buster Brown, in cui, la protagonista, indossava proprio queste scarpe, contribuendo a diffondere il loro stile. Gli stilisti che le hanno riproposte Nel corso del ‘900, però, le iconiche scarpette abbandonarono il loro uso infantile per diventare un simbolo di

Mary Jane : la femminilità strizza l’occhio alla tenerezza - Anche fashion influencer e modelle del calibro di Bella Hadid, sono solite calzare le Mary Jane in versioni più moderne, dimostrando come questo modello continui a influenzare lo stile sia nelle strade che sui social media. La versatilità delle iconiche calzature le rende perfette per eventi sul red carpet, ma anche per uscite più informali, come dimostrato da celebrità quali Dakota Johnson e ... (Lifeandpeople.it)

Le iconiche Mary-Jane di tendenza nella collezione Gioseppo AW 24/25 - Le palette di colori, dalla profondità del classico nero alla sensualità intrigante del bordeaux, aggiungono carattere al look autunnale, per seducenti giochi di stile e personalità. . Dal fascino retrò e insieme contemporaneo, le iconiche Mary-Jane, di ispirazione classica, si confermano una tendenza anche per questa stagione, grazie alla loro versatilità che le rende funzionali ai ... (Lopinionista.it)

In tinta burgundy oppure nera - ma sempre comode e in vernice scintillante. Le nuove it-shoes firmate Gioseppo sono le Mary Jane basse o a tacco medio - senza dimenticare gli intramontabili mocassini shiny - Le nuove it-shoes lucide sono un accessorio moderno e senza tempo, perfetto per completare gli outfit più diversi. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Mary Jane in vernice, le it-shoes di stagione sono firmate Gioseppo Woman sembra essere il primo su iO Donna. I mocassini e le ballerine in versione shiny Ideali con il calzino corto (preferibilmente bianco o ton sur ton), ma anche ... (Iodonna.it)