Mario Sechi | i nostri soldati non si toccano ma ora via da lì

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Iitaliani sono finiti sotto il fuoco dell'esercito israeliano nel sud del Libano e Guido Crosetto ha fatto benissimo a protestare con il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant. Sparare contro le postazioni della missione Unifil per indurre l'Onu a lasciare il campo libero e permettere l'azione contro i terroristi di Hezbollah senza ostacoli - non aiuterà Israele a vincere la guerra, perché Gerusalemme ha bisogno di amici, non di altri nemici. Gli italiani sanno benissimo chi sono i buoni e i cattivi in questa storia, ma un esercito che apre il fuoco contro i caschi blu commette un errore strategico, viola il diritto internazionale e si macchia di un atto ostile contro un Paese amico, l'Italia.