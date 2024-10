Maria Antonietta Regina di Francia: una storia senza tempo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Life&People.it La biografia di Maria Antonietta d’Asburgo Lorena ha ispirato migliaia di quadri, opere musicali, letterarie, teatrali e cinematografiche, facendone una delle figure più emblematiche e controverse della storia. A 250 anni dalla salita al trono – additata per secoli come simbolo dell’oppressione e della dissoluzione monarchica – il mondo si interroga ancora sulla sua figura. Vittima di una damnatio memoriae feroce e spesso immeritata, Maria Antonietta rappresenta oggi la complessa iconografia del declino inesorabile dell’ancien régime europeo da deus ex machina a protagonista inconsapevole. Le origini Maria Antonia Giuseppa Giovanna d’Asburgo-Lorena nacque il 2 novembre 1755 a Vienna, quintogenita dell’Imperatore Francesco I, un lignaggio che le guadagnerà l’antipatia immediata dei francesi che la chiamavano con disprezzo ‘l’austriaca’. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Life&People.it La biografia did’Asburgo Lorena ha ispirato migliaia di quadri, opere musicali, letterarie, teatrali e cinematografiche, facendone una delle figure più emblematiche e controverse della. A 250 anni dalla salita al trono – additata per secoli come simbolo dell’oppressione e della dissoluzione monarchica – il mondo si interroga ancora sulla sua figura. Vittima di una damnatio memoriae feroce e spesso immeritata,rappresenta oggi la complessa iconografia del declino inesorabile dell’ancien régime europeo da deus ex machina a protagonista inconsapevole. Le originiAntonia Giuseppa Giovanna d’Asburgo-Lorena nacque il 2 novembre 1755 a Vienna, quintogenita dell’Imperatore Francesco I, un lignaggio che le guadagnerà l’antipatia immediata dei francesi che la chiamavano con disprezzo ‘l’austriaca’.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maria Antonietta Regina di Francia : una storia senza tempo - Nonostante il titolo regale, Maria Antonietta svolse un ruolo più simbolico che politico, inoltre, il marito non la coinvolse nelle questioni di governo, e la giovane Regina si rifugiò in un’esistenza edonista di lussi e divertimenti, cosa che cominciò ad alimentare una crescente ostilità nei suoi confronti. (Lifeandpeople.it)

In vendita la collana di diamanti indossata durante due incoronazioni (e amata da Maria Antonietta) - Avete sempre sognato di indossare un prezioso gioiello reale? Presto potreste trasformare in desiderio in realtà: ecco dove verrà messa in vendita la collana indossata durante due incoronazioni britanniche e amata da Maria Antonietta.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Giovane e in divisa : è Maria Antonietta la mamma bresciana più bella d'Italia - C'è anche una giovane mamma bresciana, di appena 26 anni, tra le tante premiate in piazza a Bellaria in occasione della finale nazionale di Miss Mamma Italiana 2024, il concorso riservato a tutte le mamme di età compresa tra i 25 e i 45 anni. Maria Antonietta Pandiscia di Rovato, mamma di Anna... (Bresciatoday.it)