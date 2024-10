Marco Columbro oggi dopo ictus e coma: “La tv non mi ha più chiamato” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Marco Columbro è tornato in tv. Ma anche questa volta solo come ospite. dopo la malattia che l’ha colpito qualche tempo fa non c’è stato più spazio sul piccolo schermo per uno dei conduttori più amati degli anni Ottanta e Novanta. La sua ultima conduzione risale al 2012, quando era al timone di Talk show su Vero Tv. Nel 2003 ha presentato Scommettiamo che? sulla Rai mentre le ultime conduzioni in Mediaset risalgono al 2000 (Vota la voce) e 1999 (Scherzi a parte). Perché Marco Columbro è sparito dalla tv Ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 12 ottobre, in seconda serata su Rai1, Marco Columbro ha parlato del suo addio forzato alla televisione. “Ho avuto un periodo molto particolare, troppo lavoro, troppo stress, la mia pressione ha cominciato a essere ballerina. Ho avuto un picco pressorio, un’emorragia cerebrale, e sono stato in coma per 20 giorni. Dilei.it - Marco Columbro oggi dopo ictus e coma: “La tv non mi ha più chiamato” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)è tornato in tv. Ma anche questa volta solo come ospite.la malattia che l’ha colpito qualche tempo fa non c’è stato più spazio sul piccolo schermo per uno dei conduttori più amati degli anni Ottanta e Novanta. La sua ultima conduzione risale al 2012, quando era al timone di Talk show su Vero Tv. Nel 2003 ha presentato Scommettiamo che? sulla Rai mentre le ultime conduzioni in Mediaset risalgono al 2000 (Vota la voce) e 1999 (Scherzi a parte). Perchéè sparito dalla tv Ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, nella puntata in onda sabato 12 ottobre, in seconda serata su Rai1,ha parlato del suo addio forzato alla televisione. “Ho avuto un periodo molto particolare, troppo lavoro, troppo stress, la mia pressione ha cominciato a essere ballerina. Ho avuto un picco pressorio, un’emorragia cerebrale, e sono stato inper 20 giorni.

