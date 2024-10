Lecceprima.it - Marathon de Sables apre la stagione di Fuochi comuni

Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) SPONGANO - Sta per riaccendersi a Spongano la rassegnacurata da Alessandra Crocco e Alessandro Miele al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano.Lo spazio, un ex mercato coperto di proprietà comunale gestito dal 2020 da UltimiTeatro, ospiterà , in occasione