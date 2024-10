Unlimitednews.it - Manovra, Tajani “Sulla casa giusto far emergere il sommerso”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) TORINO (ITALPRESS) – “Non deve esserci un aumento della pressione fiscale, ma bisogna far pagare le tasse a chi non le paga”. Così il vicepremier Antoniooggi a Torino, a chi gli ha domandato se si troverà l’accordo nella maggioranzatasseda inserire in. “L’accordo in maggioranza lo troviamo sempre – ha risposto– Per quanto riguarda la, credo che siafaril. Se tanti cittadini italiani pagano una tassa, èche chi ce l’ha e non l’ha accatastata paghi le tasse come gli altri. Così come èche, se ci sono state delle migliorie e dei cambiamenti utilizzando il superbonus, ci sia anche un accatastamento differente”. (ITALPRESS). xn3/col3/gtr Unlimited News - Notizie dal mondo