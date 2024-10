Manovra, Giorgetti: “Persone fisiche e imprese non hanno niente da temere” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando in videocollegamento con l’evento ‘Far crescere insieme l’Italia’ organizzato dai gruppi parlamentari di FdI di Camera e Senato è tornato a parlare della prossima Manovra. “Riusciremo a confermare e renderemo strutturale il taglio del cuneo fiscale. Continueremo nelle politiche di sostegno alla famiglia. Faremo dei tagli significativi, chiederemo dei sacrifici se qualcuno non si offende ai ministeri e alle strutture pubbliche, ci saranno dei ritocchi sulle entrate ma tra virgolette a chi se lo merita, vedrete che le Persone fisiche, le imprese non hanno niente da temere”, ha dichiarato Giorgetti che ha poi aggiunto: “Sarà una Manovra equilibrata che metterà a tacere le polemiche totalmente gonfiate e astruse di questi giorni che fanno parte del dibattito politico ma sviano il problema”. Lapresse.it - Manovra, Giorgetti: “Persone fisiche e imprese non hanno niente da temere” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia, Giancarlo, parlando in videocollegamento con l’evento ‘Far crescere insieme l’Italia’ organizzato dai gruppi parlamentari di FdI di Camera e Senato è tornato a parlare della prossima. “Riusciremo a confermare e renderemo strutturale il taglio del cuneo fiscale. Continueremo nelle politiche di sostegno alla famiglia. Faremo dei tagli significativi, chiederemo dei sacrifici se qualcuno non si offende ai ministeri e alle strutture pubbliche, ci saranno dei ritocchi sulle entrate ma tra virgolette a chi se lo merita, vedrete che le, lenonda”, ha dichiaratoche ha poi aggiunto: “Sarà unaequilibrata che metterà a tacere le polemiche totalmente gonfiate e astruse di questi giorni che fanno parte del dibattito politico ma sviano il problema”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra : Giorgetti - persone fisiche e imprese non hanno niente da temere - Faremo dei tagli significativi, chiederemo dei sacrifici se qualcuno non si offende ai ministeri e alle strutture pubbliche, ci saranno dei ritocchi sulle entrate ma tra virgolette a chi se lo merita, vedrete che le persone fisiche, le imprese non hanno niente da temere. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con l’evento ‘Far crescere insieme l’Italia’, ... (Lapresse.it)

Manovra : Giorgetti - martedì in Cdm Dpb - il 20 l.Bilancio a Camera - Roma, 11 ott. Il 20 di ottobre penso che presenteremo quest’anno alla Camera per ragione di alternanza la legge di Bilancio. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con l’evento ‘Far crescere insieme l’Italia’, organizzato dai gruppi parlamentari di FdI di Camera e Senato. (Lapresse.it)

Manovra : Giorgetti - allineamento accise graduale - impatto non percepibile - (LaPresse) – “Faccio fatica a seguire un dibattito allucinante, abbiamo scritto nel Psb che allineeremo le accise di gasolio e benzina, dobbiamo farlo perché ce lo chiede l’Europa. Roma, 11 ott. . E gli autotrasportatori non c’entrano assolutamente niente, si sono inalberati seguendo i pifferai che puntavano su questo, ma sanno benissimo che hanno una disciplina ad hoc che non è minimamente ... (Lapresse.it)