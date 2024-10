Manovra, Giorgetti “Nulla da temere per persone fisiche e imprese” (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Nella prossima Manovra economica “faremo dei tagli significativi, faremo fare dei sacrifici a ministeri ed enti pubblici, ci saranno dei ritocchi sulle entrate a chi, tra virgolette, se lo merita. Le persone fisiche e le imprese non hanno niente da temere. Sarà una Manovra equa che metterà a tacere le polemiche”. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenendo in video collegamento all’evento “Far crescere insieme l’Italia” organizzato da Fratelli d’Italia a Milano.Parlando della Manovra “davanti a una platea di banchieri e finanzieri, ho detto che i sacrifici li dovevano fare anche loro, non mi sembra una bestemmia, non vedo cosa ci sia di male. Lo ripeterei”, ha detto ancora Giorgetti. Unlimitednews.it - Manovra, Giorgetti “Nulla da temere per persone fisiche e imprese” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Nella prossimaeconomica “faremo dei tagli significativi, faremo fare dei sacrifici a ministeri ed enti pubblici, ci saranno dei ritocchi sulle entrate a chi, tra virgolette, se lo merita. Lee lenon hanno niente da. Sarà unaequa che metterà a tacere le polemiche”. Così il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo, intervenendo in video collegamento all’evento “Far crescere insieme l’Italia” organizzato da Fratelli d’Italia a Milano.Parlando della“davanti a una platea di banchieri e finanzieri, ho detto che i sacrifici li dovevano fare anche loro, non mi sembra una bestemmia, non vedo cosa ci sia di male. Lo ripeterei”, ha detto ancora

