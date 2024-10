Liberoquotidiano.it - Mangiacavalli (Fnopi): "Sviluppare ricerca infermieristica su scala globale"

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (Adnkronos Salute) - “Portare laitaliana fuori dall'Italia, suinternazionale, creando una rete importante a livelloe suggellare in maniera più importante la sinergia tra il nostro Cersi, Centro di eccellenza per lae lo sviluppo dell', istituito dalla Federazione in questo mandato, e le istituzioni europee e accademiche”. Così Barbara, presidente della Federazione nazionale degli Ordini e professioni infermieristiche () intervenendo al convegno internazionale ‘Sfide e priorità della professionein Europa e nel mondo' promosso dacon il patrocinio del ministero della Salute e con la partecipazione dei rappresentanti europei dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms Europa), in corso oggi a a Roma presso l'Auditorium del ministero.