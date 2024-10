Maltempo, centinaia di isolati: “La mia casa-camper, distrutta dalla frana” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo le forti precipitazioni di mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, inizia la conta dei danni. Alcune delle situazioni più critiche si registrano in Valle Seriana. Per esempio a Colzate, dove le frazioni di Piani di Rezzo e Bondo sono ancora isolate dopo gli smottamenti sulla strada di accesso. Per assistere le circa 300 persone rimaste ‘bloccate‘, il Comune ha organizzato un servizio di trasporto alimenti attraverso dei quad, garantito dai preziosi volontari della Croce Verde. <br clear=all> <br clear=all> I lavori di ripristino sono già iniziati. “Ma ancora non si possono fare previsioni sulla riapertura della strada”, spiega il sindaco Gian Lorenzo Spinelli. Questione di giorni, ad ogni modo. Almeno si spera. Bergamonews.it - Maltempo, centinaia di isolati: “La mia casa-camper, distrutta dalla frana” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo le forti precipitazioni di mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, inizia la conta dei danni. Alcune delle situazioni più critiche si registrano in Valle Seriana. Per esempio a Colzate, dove le frazioni di Piani di Rezzo e Bondo sono ancora isolate dopo gli smottamenti sulla strada di accesso. Per assistere le circa 300 persone rimaste ‘bloccate‘, il Comune ha organizzato un servizio di trasporto alimenti attraverso dei quad, garantito dai preziosi volontari della Croce Verde.



I lavori di ripristino sono già iniziati. “Ma ancora non si possono fare previsioni sulla riapertura della strada”, spiega il sindaco Gian Lorenzo Spinelli. Questione di giorni, ad ogni modo. Almeno si spera.

