(Adnkronos) – Il Maltempo se ne va. Dopo i primi 10 giorni di Ottobre all'insegna di piogge, allagamenti e allerta anche rossa, è in arrivo tanto sole con una bella Ottobrata su gran parte delll'Italia. Antonio Sanò, fondatore de iLmeteo.it, conferma la decisa rimonta dell'alta pressione sull'Italia con la cessazione delle forti piogge che hanno colpito L'articolo Maltempo addio, arriva lunga Ottobrata con sole in tutta Italia: previsioni meteo proviene da Webmagazine24.

Meteo : in Toscana nuova fase di forte maltempo. Poi arriva l’ottobrata. Ecco quando torna il caldo - Da lunedì 7 ottobre, dunque, tornerà qualche pioggia in seguito a una circolazione atlantica che insisterà sull'Europa. Ecco che sarà servita la classica ottobrata. Forte maltempo martedì 8 ottobre Torna l’ottobrata? Previsioni meteo in Toscana Dopo questo weekend che ha visto un break dal maltempo, seconde le previsioni del Centro Meteo Italiano, è in arrivo già da inizio ... (Lanazione.it)