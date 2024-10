Vanityfair.it - Make-up anni '80: i trend trucco virali questo autunno direttamente dal decennio più pop

Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tra brat e demure e in momento beauty che più goth non si può, siate favolosamente pop‘80, chiaramente versione2024. Il-up di stagione fa sue, infatti, alcuni capisaldi delpiù spumeggiante. E no, non sono necessarie le spalline