Agrigentonotizie.it - “Maison Yolo”: inaugurazione del nuovo atelier di artigianato e concerto dei “Frequenze Retrò”

Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre alle 19, in via Santo Spirito 25, sarà inaugurato l’di “”: l’torna ad abitare nel cuore del centro storico di Agrigento. Per l’occasione è previsto ildella band “”. Il nome di questo gruppo identifica il proprio sound come