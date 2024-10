Teleclubitalia.it - Lusciano, titolari in lacrime dopo raid al Mapè. L’appello: “Ora più sicurezza in città”

Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) È diventato virale il video in cui uno dei, in, racconta lo sconfortoaver trovato il loro locale “– Vino & Cucina”, in via Grimaldi, a, nel Casertano, completamente devastato dai ladri.inal: “Ora piùin” Nella notte tra il L'articoloinal: “Ora piùin” Teleclubitalia.