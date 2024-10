Milleunadonna.it - Lo scandalo del detergente intimo che regala sedute psicologiche: i rischi di abusi sui cittadini sono alti

Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Spendi dieci euro in igiene intima e vinci duegratis! Così una marca di detergenti e un noto portale di servizi online per la salute mentale stanno provocando un terremoto nella comunità degli psicologi e infuocano il dibattito sulla pubblicità sanitaria selvaggia. Sapone da bidet e colloqui gratuiti La promozione di co