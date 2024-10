LIVE – Paolini-Zheng 2-6 4-2, quarti di finale Wta Wuhan 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Paolini-Zheng, incontro valevole per i quarti di finale del torneo WTA 1000 di Wuhan 2024 (cemento outdoor). Si trovano l’una di fronte all’altra rispettivamente la terza e la quinta testa di serie della manifestazione. L’azzurra, che ha praticamente ipotecato la qualificazione per le Finals di Riyadh anche a LIVEllo di singolare, agli ottavi ha spazzato via in due set la lucky loser russa Erika Andreeva. La padrona di casa, al contrario, ha avuto bisogno di una rimonta per avere la meglio nei confronti della canadese Leylah Fernandez. Tra le due giocatrici si tratta del terzo scontro diretto della carriera, con Zheng che guida il bilancio dei confronti per 2-0 e partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo WTA 1000 di(cemento outdoor). Si trovano l’una di fronte all’altra rispettivamente la terza e la quinta testa di serie della manifestazione. L’azzurra, che ha praticamente ipotecato la qualificazione per le Finals di Riyadh anche allo di singolare, agli ottavi ha spazzato via in due set la lucky loser russa Erika Andreeva. La padrona di casa, al contrario, ha avuto bisogno di una rimonta per avere la meglio nei confronti della canadese Leylah Fernandez. Tra le due giocatrici si tratta del terzo scontro diretto della carriera, conche guida il bilancio dei confronti per 2-0 e partirà leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers.

LIVE Paolini-Zheng 2-6 - 0-1 - WTA Wuhan 2024 in DIRETTA : break in apertura di secondo set per la cinese - La cinese ha messo a segno 2 aces al netto di un doppio fallo, 2-5 Break Zheng: punto spettacolare che termina con un errore al volo di Paolini. 12. Vedremo se l’azzurra riuscirà a mettere in pratica i consigli del proprio tecnico. Seconda 0-30 Scappa in lunghezza il rovescio della cinese. 0-2 Gioco Zheng: la cinese trova grande profondità con il rovescio in uscita dal servizio e forza ... (Oasport.it)

LIVE – Paolini-Zheng 2-6 2-1, quarti di finale Wta Wuhan 2024: RISULTATO in DIRETTA. 05 – Comincerà a servire Jasmine 13. 55 – Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta del match tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng, valevole per i quarti di finale del Wta di Wuhan.

LIVE Paolini-Zheng 2-4, WTA Wuhan 2024 in DIRETTA: la cinese annulla un break point e rimane avanti nel primo set. Le tre si contenderanno l'ultimo posto a disposizione: Krejcikova, attualmente numero 12, è ammessa di diritto in quanto vincitrice di uno Slam. 15-15 Termina di poco lungo il rovescio lungolinea di Paolini che già in precedenza aveva giocato questo colpo mettendo in difficoltà la cinese. La cinese è stata brava a pazientare in precedenza muovendo l'avversaria.