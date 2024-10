LIVE – Olimpia Milano-Paris, Eurolega 2024/2025 basket: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il RISULTATO in DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Paris, sfida valida come 2^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Importante appuntamento casalingo per gli uomini di coach Messina, che devono fronteggiare le prime difficoltà di formazione alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo la brutta prestazione, con annessa sconfitta, contro il Monaco. Di fronte, una squadra da non sottovalutare, alla prima partecipazione all’Eurolega dopo la vittoria dell’Eurocup nella scorsa stagione, e che all’esordio ha perso di un solo possesso contro la Stella Rossa. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 11 ottobre, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida come 2^ giornata dell’di. Importante appuntamento casalingo per gli uomini di coach Messina, che devono fronteggiare le prime difficoltà di formazione alla ricerca della prima vittoria nella competizione, dopo la brutta prestazione, con annessa sconfitta, contro il Monaco. Di fronte, una squadra da non sottovalutare, alla prima partecipazione all’dopo la vittoria dell’Eurocup nella scorsa stagione, e che all’esordio ha perso di un solo possesso contro la Stella Rossa. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 11 ottobre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Futsal - il coach verso il debutto di sabato contro l’Olimpia Verona. Mc - Checa : "Una A2 Elite di livello» - "Abbiamo fatto un precampionato all’altezza – spiega Checa – e il percorso è al punto che ci aspettavamo. È l’unica squadra emiliana di A2 Elite, per la quarta stagione di fila sul secondo gradino dei campionati nazionali di futsal. . "Un girone complicato e livellato – conclude –, rispetto all’anno scorso non ci sono Pistoia e Altovicentino che praticamente erano retrocesse a metà stagione, ci ... (Sport.quotidiano.net)

LIVE – Olimpia Milano-Sassari 94-69 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - 72-46 6? – Botta per Tonut, che però si rialza e continua 5? – Fobbs in lunetta per accorciare le distanze, poi Messina chiama il time out, 67-44 5? – Dimitrijevic da due, risultato sul 67-38 4? – Fobbs firma la tripla che vale il 64-38 3? – Tripla di Mirotic, 64-33 2? – Shields da due per il 61-33 1? – Entrambe le squadre da due, 59-33 1? – Si riprende, via al terzo quarto FINE SECONDO QUARTO ... (Sportface.it)

LIVE – Olimpia Milano-Sassari 64-38 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 OLIMPIA MILANO-SASSARI 64-38__________________________________________ 4? – Fobbs firma la tripla che vale il 64-38 3? – Tripla di Mirotic, 64-33 2? – Shields da due per il 61-33 1? – Entrambe le squadre da due, ... (Sportface.it)