L'intervista. Gasparri: "La vicenda Scarpinato mi lascia allibito, ma gli do il beneficio della verifica: non sono come i grillini"

"sono rimasto allibito". Così il capogruppo di FI al Senato, Maurizio Gasparri, commenta l'articolo de La Verità secondo cui il senatore del M5S e membro della Commissione Antimafia, Roberto Scarpinato, avrebbe avuto dei colloqui intercettati con l'ex pm Gioacchino Natoli in merito a un'audizione che avrebbe dovuto sostenere proprio in Commissione sulla strage di via d'Amelio. Scarpinato, a sua volta ex magistrato, e Natoli, secondo la tesi de La Verità, avrebbero "aggiustato" la versione da fornire davanti all'organismo parlamentare. Scarpinato, minacciando querele, ha smentito sia quella tesi sia che la procura di Caltanissetta gli abbia chiesto conto delle intercettazioni. "Voglio dargli il beneficio della verifica", spiega Gasparri, precisando però che se le indiscrezioni de La Verità dovessero rivelarsi fondate Scarpinato dovrebbe "trarne le conseguenze".

