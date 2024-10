Libano, Tajani: “Soldati italiani non si toccano, non sono Hezbollah” (Di venerdì 11 ottobre 2024) “E’ inaccettabile quanto accaduto con gli attacchi alle basi Unifil. Mi sono rivolto ancora una volta al ministro degli Esteri israeliano e al presidente Herzog per chiedere rispetto per i nostri militari. Ribadisco: i Soldati italiani non si toccano”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Torino a margine di un evento in Regione Piemonte. “Non sono Hezbollah i nostri Soldati, ma sono portatori di pace. Noi continuiamo a dire che le basi dell’ONU devono essere tenute al di fuori perché servono a garantire la pace nella martoriata terra del Medioriente. Continuiamo a mantenere ferma la nostra posizione di condanna per quanto accaduto.”, aggiunge il numero uno della Farnesina. Lapresse.it - Libano, Tajani: “Soldati italiani non si toccano, non sono Hezbollah” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) “E’ inaccettabile quanto accaduto con gli attacchi alle basi Unifil. Mirivolto ancora una volta al ministro degli Esteri israeliano e al presidente Herzog per chiedere rispetto per i nostri militari. Ribadisco: inon si”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, a Torino a margine di un evento in Regione Piemonte. “Noni nostri, maportatori di pace. Noi continuiamo a dire che le basi dell’ONU devono essere tenute al di fuori perché servono a garantire la pace nella martoriata terra del Medioriente. Continuiamo a mantenere ferma la nostra posizione di condanna per quanto accaduto.”, aggiunge il numero uno della Farnesina.

