Leo | penso a un ritorno del bonus edilizio per la prima casa al 50%

(Di venerdì 11 ottobre 2024) «Potremmo ritornare a una detrazione sul 50 per cento per la. Dobbiamo agevolare coloro che vogliono usufruire del cosiddettoper la». Lo ha detto il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, intervenendo all’evento economico di Fdi a Milano, ipotizzando dunque una novità per chi intende ristrutturare la. Come è noto nel 2025 ilristrutturazione