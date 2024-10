Romadailynews.it - Lele Sarallo debutta al Teatro Il Parioli Costanzo con “Scusate il ritardo” il 23 novembre

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)SABATO 23CON “IL” in scena alIldi Roma con la partecipazione dell’attrice Nicole Murgia, noto speaker radiofonico e showman, amatissimo sul web per il suo umorismo tagliente e le sue parodie irriverenti, fa il suo esordio teatrale con lo spettacolo “il”, che andrà in scena sabato 23alle ore 21:00 alIldi Roma. Un evento unico, dove sketch comici, interazioni con il pubblico e momenti musicali si intrecciano per creare uno show esilarante e coinvolgente, adatto a spettatori di tutte le età.