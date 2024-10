Le reali di Monaco scelgono il nero per la cerimonia di premiazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chissà se hanno fatto un brainstorming di famiglia per coordinare l’abbigliamento, o se hanno avuto casualmente tutte la stessa splendida idea? La principessa Carolina di Monaco e le figlie Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover hanno partecipato insieme alla cerimonia di premiazione della Fondazione Prince Pierre presso la Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo con outfit coordinato. Tutte e tre hanno scelto Chanel: ognuna un completo nero con i profili bianchi, ma ciascuno di essi dal gusto e dallo stile differente come la personalità di chi lo indossa. La premiazione un momento della premiazioneCarolina di Monaco è presidente della Fondazione Prince Pierre, che ogni anno premia gli artisti e gli intellettuali che si sono contraddistinti nella letteratura, nella musica e nella filosofia. Lookdavip.tgcom24.it - Le reali di Monaco scelgono il nero per la cerimonia di premiazione Leggi tutta la notizia su Lookdavip.tgcom24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Chissà se hanno fatto un brainstorming di famiglia per coordinare l’abbigliamento, o se hanno avuto casualmente tutte la stessa splendida idea? La principessa Carolina die le figlie Charlotte Casiraghi e Alexandra di Hannover hanno partecipato insieme alladidella Fondazione Prince Pierre presso la Salle Garnier dell’Opera di Monte-Carlo con outfit coordinato. Tutte e tre hanno scelto Chanel: ognuna un completocon i profili bianchi, ma ciascuno di essi dal gusto e dallo stile differente come la personalità di chi lo indossa. Laun momento dellaCarolina diè presidente della Fondazione Prince Pierre, che ogni anno premia gli artisti e gli intellettuali che si sono contraddistinti nella letteratura, nella musica e nella filosofia.

