Lazio, Lotito: "Contro il razzismo servono norme per il riconoscimento facciale" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Claudio Lotito è ospite in questi giorni del Festival dello Sport, in scena a Trento. Il patron della Lazio è tornato a parlare delle riforme Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Claudioè ospite in questi giorni del Festival dello Sport, in scena a Trento. Il patron dellaè tornato a parlare delle riforme

Calcio : Lazio. Lotito "Servono nuove norme per correggere il sistema" - "In Italia i nostri impianti sono vetusti. Noi produciamo un milione e mezzo di debiti. È come se si fosse rimasti indietro di mentalità alle società sportive del passato" TRENTO - "Sono entrato nel sistema calcio ben vent'anni fa. I . Dal primo giorno posi un problema sulla sostenibilità del sistema. (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Lazio. Lotito "Servono nuove norme per correggere il sistema" - Noi produciamo un milione e mezzo di debiti. Dal primo giorno posi un problema sulla sostenibilità del sistema. "In Italia i nostri impianti sono vetusti. I . È come se si fosse rimasti indietro di mentalità alle società sportive del passato" TRENTO - "Sono entrato nel sistema calcio ben vent'anni fa.

Lazio - Lotito : "I Paperoni nel calcio sono solo i calciatori e gli agenti" - "Il tema è che tutte le norme devono trovare consenso, ma se continuiamo a sparare sul calcio non possiamo fare nulla. "Abbiamo norme sportive stringenti, ma paradossalmente non abbiamo norme che ci aiutano a contenere i costi.