Napolitoday.it - Latitante in manette: gestiva una discarica abusiva

Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) La polizia ha arrestato Jashar Orhan. Rintracciato nel campo nomadi di via Cupa Perillo a Scampia, era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa l’8 marzo dal Gip del Tribunale di Napoli per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito e alla combustione