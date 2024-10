Unlimitednews.it - L’Argentina annaspa in Venezuela, si rilancia il Brasile

(Di venerdì 11 ottobre 2024) CARACAS () (ITALPRESS) – Il ritorno di Leo Messi non basta efrena 1-1 all’Estadio Monumental de Maturin contro il. Nella nona giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026, la Seleccion campione del mondo la sblocca al 13° con Otamendi, lesto a ribattere la palla in rete sugli sviluppi di una punizione calciata da Messi, al rientro in nazionale dopo l’infortunio dello scorso luglio nella finale di Coppa America contro la Colombia. Ma sotto un’incessante pioggia – il calcio d’inizio è slittato di mezz’ora – la Vinotinto riesce ad acciuffare il pari al 65° con un’incornata di Rondon. Nel finale Scaloni butta dentro Paredes e Lautaro ma non basta.