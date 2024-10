Lamborghini è Top Job Best Employers, al primo posto in automotive (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Automobili Lamborghini si aggiudica il riconoscimento Top Job Best Employers 2024/2025, affermandosi come uno dei migliori luoghi di lavoro in Italia e classificandosi al primo posto nel settore automotive, grazie ad un alto punteggio complessivo. L’award viene conferito ogni anno dall’Istituto tedesco di qualità ITQF che stabilisce, attraverso un sondaggio anonimo tra i L'articolo Lamborghini è Top Job Best Employers, al primo posto in automotive proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia? Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Automobilisi aggiudica il riconoscimento Top Job2024/2025, affermandosi come uno dei migliori luoghi di lavoro in Italia e classificandosi alnel settore, grazie ad un alto punteggio complessivo. L’award viene conferito ogni anno dall’Istituto tedesco di qualità ITQF che stabilisce, attraverso un sondaggio anonimo tra i L'articoloè Top Job, alinproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?

