L’amarezza di Spalletti dopo il pareggio dell’Italia contro il Belgio | certi episodi…

(Di venerdì 11 ottobre 2024) C’è amarezza nelle dichiarazioni del c.t. azzurro Lucianoil(2-2)ilnel match valido per la terza giornata della Nations League. “A volte ci sono gare che vengono segnate non dal modo in cui si gioca a calcio ma da cose che vanno al di là di ogni tattica e giocata. Ci sono episodi che cambiano le partite, come l’espulsione e il gol subito appenala sanzione a Pellegrini al 39esimo per un fallo da dietro su Arthur Theate, colpito col piede a martello in scivolata. La squadra ha giocato bene e con personalità e avrebbe potuto fare lo stesso nel secondo tempo – ha dichiaratonel post gara – C’era da confermare quanto di buono stiamo facendo e lo abbiamo fatto, abbiamo giocato bene e con personalità. Quello che è la descrizione della gara è il dispiacere dei ragazzi negli spogliatoi per non aver vinto la partita.