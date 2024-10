Ilgiorno.it - La tempesta prevista risparmia il Lecchese

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Laperfetta, per fortuna, non si è scatenata. Nonostante l’allerta rossa, le previsioni catastrofiche della vigila e la serrata di tutte le scuole superiori per tenere a casa quasi 15mila studenti per paura di disastri, l’attesa ondata di maltempo ieri hato la provincia di Lecco. Il paventato e temuto nubifragio si è alla fine trasformato in un temporale. Si sono registrati molti più danni e disagi tra lunedì e martedì e il mese scorso. Di pioggia ne è comunque caduta, e anche tanta, ma non i 100 millimetri riportati nei bollettini di allarme meteo diramati l’altro giorno dalla Centrale operativa della Protezione civile regionale. La località dove ha piovuto di più sono stati i Piani dei Resinelli con 90 mm, seguita da Maggio di Cremeno con 76 mm e Barzio con 63.