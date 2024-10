Cms.ilmanifesto.it - La rabbia del governo: «Un crimine di guerra»

Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) «Inaccettabile». Di più: l’attacco di Israele contro le basi Unifil in Libano si può considerare come «un possibiledi». E non importa se alle truppe dell’Onu era stato Ladel: «Undi» il manifesto.