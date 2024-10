La proposta shock di Lula: “Chi gioca all’estero non deve essere più convocato dal Brasile” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Presidente della Repubblica del Brasile Lula ha proposto che i calciatori che giocano in squadre straniere non giochino più con la Seleção. Se passerà questa proposta non giocherebbero più con il Brasile giocatori come Vinicius e Danilo. Fanpage.it - La proposta shock di Lula: “Chi gioca all’estero non deve essere più convocato dal Brasile” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il Presidente della Repubblica del Brasileha proposto che i calciatori cheno in squadre straniere non giochino più con la Seleção. Se passerà questanon giocherebbero più con il Brasiletori come Vinicius e Danilo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Brasile - proposta choc del presidente Lula : “Niente più Selecao per chi gioca all’estero” - Non c’è nessun Garrincha o Romario nelle squadre straniere, solo tanti giovani giocatori che non sono ancora delle star. Lula ha spiegato: “Al momento non ci sono tutte queste ‘stelle’ fra coloro che giocano fuori. In sostanza, Lula ha chiesto l’esclusione dalla Selecao di tutti quei giocatori verdeoro che militano all’estero e non nel paese sudamericano. (Sportface.it)