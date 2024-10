La Juventus accelera il rientro di Koopmeiners: pronta una protezione speciale pur di farlo giocare (Di venerdì 11 ottobre 2024) La Juventus sta provando ad accelerare il recupero di Koopmeiners dopo l'infortunio alla costola. Pronto per l'olandese un giubbino protettivo pur di farlo scendere in campo. Fanpage.it - La Juventus accelera il rientro di Koopmeiners: pronta una protezione speciale pur di farlo giocare Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lasta provando adre il recupero didopo l'infortunio alla costola. Pronto per l'olandese un giubbino protettivo pur discendere in campo.

Rientro lampo per Koopmeiners? Ecco come la Juventus vuole recuperarlo per l'Inter - La notizia è di quelle che nessuno si aspettava, dato che le sensazioni non erano assolutamente negative: lo stop di Teun Koopmeiners sarà... (Calciomercato.com)

Koopmeiners : la nota ufficiale della Juventus - Il giocatore sar√† sottoposto alle terapie del caso e la ripresa sar√† valutata in base alla sintomatologia. ¬†Difficile ‚Äď per il momento ‚Äď parlare con certezza di¬†tempi di recupero,¬†visto che le sue condizioni dovranno essere monitorate dallo staff medico bianconero. ¬† Dagli esami √® emersa la presenza di una presenza di¬†frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore¬†destra. (Seriea24.it)

Koopmeiners : la nota ufficiale della Juventus - Frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra per il centrocampista Un'altra tegola per la Juventus: i bianconeri dovranno fare i conti con l'infortunio di Teun Koopmeiners. Il giocatore olandese, nelle scorse ore, è stato sottoposto a esami diagnostici presso il J Medical di Torino a seguito del problema che lo aveva costretto al cambio nell'intervallo della […]. (Sbircialanotizia.it)