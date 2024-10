Modenatoday.it - La “Féra dal Bèli Dann” è il secondo appuntamento delle Fiere d'Ottobre

Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Seconda domenica del mese econ led’a Sassuolo, che, in questo weekend, prendono come da tradizione il nome di “dal”.Il programma di sabato 12.Laboratorio musicaleLaboratorio a cura di MeteAperte, per famiglie con bambini in