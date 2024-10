Linkiesta.it - La colpa di Lenzi è stata violare il dogma antisionista e il giornale di riferimento

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Livorno. Ci sono i ProPal, non i Lgbtq+ all’origine della cagnara contro Simone, assessore dimissionario alla Cultura. Come si è letto, due post su X di Simonegiudicati transfobici hanno scatenato la rabbia delle associazioni Lgbtq+ livornesi. Tale fu l’ira che il sindaco Luca Salvetti dovette pretenderne le dimissioni da assessore alla cultura. Questo si racconta. Solo che il primo post è di aprile, quandoè assessore e il secondo di agosto quando – di nuovo –è assessore. Nel frattempo infatti a giugno si erano svolte le nuove elezioni comunali,con la sua lista aveva aggiunto il quattro per cento dei voti alla maggioranza, e senza obiezione alcuna era stato riconfermato assessore. Il post di aprile era stato visto e variamente commentato, quello di agosto lo stesso.