Jurgen Klopp non farà più l' allenatore | ora è a capo dell' impero Red Bull

(Di venerdì 11 ottobre 2024)torna nel mondo del calcio, ma non in qualità di. La Redgli ha affidato il suo grandecalcistico: dal Lipsia al Salisburgo, passando per le squadre in America, Brasile e Giappone, il tedesco sarà il nuovo responsabile globale del gruppo. Un ruolo che ricoprirà a partire dal primo gennaio 2025 e che è praticamente inedito: si occuperà soprattuttoo sviluppoa filosofia di gioco in tutti i club, ma avrà voce in capitolo anche nella selezione degli allenatori e dei calciatori. «Voglio sviluppare, migliorare e supportare l'incredibile talento calcistico che abbiamo», ha dichiarato, che la scorsa estate ha lasciato il Liverpool dopo nove anni. I Il tedesco però si è assicurato una clausola di uscita che gli permetta di diventare il commissario tecnicoa Germania, nel caso in cui dovesse arrivare una chiamata in futuro.