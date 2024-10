Italia, Francia e Spagna: "Stop agli attacchi di Israele a Unifil" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pare che il contingente dell'Onu si sia trovato in mezzo al fuoco incrociato tra le Idf e gli Hezbollah. Il bilancio parla di due peacekeeper feriti Ilgiornale.it - Italia, Francia e Spagna: "Stop agli attacchi di Israele a Unifil" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pare che il contingente dell'Onu si sia trovato in mezzo al fuoco incrociato tra le Idf e gli Hezbollah. Il bilancio parla di due peacekeeper feriti

