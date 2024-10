IT-Alert Campi Flegrei, insediato il ?centro operativo comunale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nell'ambito dell'esercitazione nazionale per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei - EXE Flegrei 2024, questa mattina si è insediato a Napoli il centro operativo comunale per Ilmattino.it - IT-Alert Campi Flegrei, insediato il ?centro operativo comunale Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nell'ambito dell'esercitazione nazionale per il rischio vulcanico ai- EXE2024, questa mattina si èa Napoli ilper

IT-Alert Campi Flegrei - oggi nuovo test in Campania : tutto quello che c'è da sapere - Non si fermano i test del sistema nazionale che si occupa dell'allerta pubblica dei cittadini in caso di emergenza. Come già annunciato, oggi i cellulari di tutti i napoletani suoneranno,... (Ilmattino.it)

IT-Alert Campi Flegrei - ?prove di evacuazione anche per i beni culturali - Nel caso di un allarme eruzione per il vulcano dei Campi Flegrei andrebbe messo in salvo anche l'ingente patrimonio culturale dell'area. Stamane nel museo del castello di Baia, a Bacoli, la... (Ilmattino.it)

Campi Flegrei - simulazione dell’eruzione : oggi alle 17 il test It-Alert - Questo sarà il momento del test IT-alert che, a partire dalle 17, raggiungerà tutti i cellullari presenti nel territorio della Regione Campania con il seguente messaggio: TEST TEST Esercitazione Campi Flegrei 2024. Oggi, venerdì 11, lo scenario esercitativo vedrà la simulazione di attività vulcanica e, in particolare, la previsione di un possibile passaggio alla fase di allarme per eruzione ... (Ildenaro.it)