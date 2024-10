IT Alert Campania, nuovo messaggio di test per rischio eruzione Campi Flegrei: a che ora suona oggi l’11 ottobre (Di venerdì 11 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre è previsto un test di IT-Alert del sistema nazionale di allarme pubblico in Campania per il rischio specifico di eruzione imminente del vulcano dei Campi Flegrei. Il messaggio comparirà su tutti i cellulari nei comuni dell’area rossa (Napoli, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Marano e Giugliano in Campania) e potrebbe essere ricevuto anche nelle regioni vicine. Fanpage.it - IT Alert Campania, nuovo messaggio di test per rischio eruzione Campi Flegrei: a che ora suona oggi l’11 ottobre Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Venerdì 11è previsto undi IT-del sistema nazionale di allarme pubblico inper ilspecifico diimminente del vulcano dei. Ilcomparirà su tutti i cellulari nei comuni dell’area rossa (Napoli, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Marano e Giugliano in) e potrebbe essere ricevuto anche nelle regioni vicine.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Sistema di allarme pubblico IT-alert” in Campania - per l'esercitazione nazionale di protezione civile “Campi Flegrei 2024” - Domani, venerdì 11 ottobre alle ore 17 circa, un messaggio “IT-alert” raggiungerà tutti i cellullari presenti in quel momento sul territorio della regione Campania, per informare che è in corso una simulazione per una possibile attività vulcanica che interessa i Campi Flegrei. L’avviso rientra... (Salernotoday.it)

Esercitazione Nazionale "Campi Flegrei 2024" : Test IT-Alert in Campania - In occasione dell'esercitazione nazionale di protezione civile denominata "Campi flegrei 2024", venerdì 11 ottobre p. 00, verrà emesso un messaggio di IT-alert sui cellulari di tutti i cittadini presenti sul territorio della Regione Campania, a seguito della dichiarazione simulata. , alle ore 17. . (Avellinotoday.it)

Campi Flegrei - messaggio iT-Alert per rischio “eruzione imminente” farà squillare i cellulari in Campania venerdì 11 - Per provare il piano di evacuazione della Protezione Civile per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei nei comuni dell'area rossa (Napoli, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Marano e Giugliano in Campania), venerdì 11 ottobre 2024 verrà inviato ai cellulari della Campania il messaggio di test iT-Alert per la simulazione dell'eruzione imminente del vulcano: come funzionano le ... (Fanpage.it)