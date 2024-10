Israele, ucciso in un raid il comandante della Jihad palestinese Addullah. Abbattuto un drone (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha annunciato che due persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano nel campo profughi di Nur Shams in Cisgiordania. Si tratta di due erano terroristi della Jihad islamica palestinese. Secondo l’Idf, il ventenne Mohammed Iyad Abdullah era il leader della branca della Jihad islamica palestinese di Nur Shams, che aveva sostituito Mohammed Jaber, ucciso ad agosto. Cisgiordania, ucciso il leader della Jihad islamica Abdullah Abdullah era stato nominato capo della milizia a Tulkarem dopo che il suo predecessore era stato ucciso in uno scontro a fuoco a fine agosto. Ed era responsabile dell’organizzazione delle attività della Jihad islamica. Tra queste “molti attacchi” con l’utilizzo di esplosivi contro le truppe israeliane, spiegano le Idf. L’altro uomo ucciso nell’attacco è Ouad Jamil Omar, 31 anni. I due sono stati sequestrati dalle truppe israeliane. Secoloditalia.it - Israele, ucciso in un raid il comandante della Jihad palestinese Addullah. Abbattuto un drone Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha annunciato che due persone sono state uccise in un attacco aereo israeliano nel campo profughi di Nur Shams in Cisgiordania. Si tratta di due erano terroristiislamica. Secondo l’Idf, il ventenne Mohammed Iyad Abdullah era il leaderbrancaislamicadi Nur Shams, che aveva sostituito Mohammed Jaber,ad agosto. Cisgiordania,il leaderislamica Abdullah Abdullah era stato nominato capomilizia a Tulkarem dopo che il suo predecessore era statoin uno scontro a fuoco a fine agosto. Ed era responsabile dell’organizzazione delle attivitàislamica. Tra queste “molti attacchi” con l’utilizzo di esplosivi contro le truppe israeliane, spiegano le Idf. L’altro uomonell’attacco è Ouad Jamil Omar, 31 anni. I due sono stati sequestrati dalle truppe israeliane.

