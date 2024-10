Infortuni sul lavoro, in provincia 6 morti e oltre 4mila infortuni in sette mesi. La Cisl: "Fermiamo la scia di sangue" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella provincia di Forlì-Cesena si sono registrati nei primi sette mesi dell'anno 4.037 infortuni sul lavoro. La maggior parte degli incidenti si concentra tra i 40 e i 60 anni (1.727 casi), seguita dalla fascia 20-40 anni (1.354 infortuni). Gli over 60 hanno registrato 314 incidenti, mentre i Forlitoday.it - Infortuni sul lavoro, in provincia 6 morti e oltre 4mila infortuni in sette mesi. La Cisl: "Fermiamo la scia di sangue" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nelladi Forlì-Cesena si sono registrati nei primidell'anno 4.037sul. La maggior parte degli incidenti si concentra tra i 40 e i 60 anni (1.727 casi), seguita dalla fa20-40 anni (1.354). Gli over 60 hanno registrato 314 incidenti, mentre i

Forum sulla sicurezza nel lavoro. A Cesena Fiera il percorso per prevenire gli infortuni - 823 incidenti, contro i 344. 438 infortuni, pari al 13% del totale nazionale, con un leggero aumento riseptto al periodo gennaio luglio 2023, quando se ne erano contati 45. 327. Il trend di crescita, registrato nel periodo, riguarda tutti i settori produttivi: nell’industria alimentare si sono registrati 1292 incidenti contro i 1184 del 2023, nel settore costruzioni 2429 contro i 2175 del 2023, ... (Ilrestodelcarlino.it)

Si parla di sicurezza sul lavoro in Fiera : oltre 4mila infortuni in provincia nei primi 7 mesi dell'anno - Applicazione delle normative, controlli, ma anche consapevolezza del rischio e acquisizione di buone pratiche, senza guardare agli adempimenti solo come mere incombenze burocratiche: passa da qui la strada per far crescere la cultura della sicurezza sul lavoro. Di questo si parlerà in occasione... (Cesenatoday.it)

Lavoro - calano gli infortuni ma aumentano le malattie professionali - Siamo contenti del disegno di legge che prevede la materia sicurezza sul lavoro all'interno dell'educazione civica nelle scuole, questo permetterà di spiegare ai dirigenti e imprenditori di domani e buone pratiche”. Ma gli infortuni sul lavoro purtroppo riempiono le cronache. “I settori più colpiti da infortuni sul lavoro anche guardando alle cronache sono l’edilizia, basti pensare all’ultimo ... (Lanazione.it)