Inflazione le proiezioni di Bankitalia | +11% nel 2024 +16% il prossimo anno

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Resterà bassa, al +1,1% nele al +1,6% sia nel 2025 sia nel 2026, l’in Italia. Lo rilevano leeconomiche di Banca d’Italia. La discesa rispetto al 2023 (quando, secondo i dati Istat, l’indice si è attestato al +5,7%), spiega, rifletterebbe in larga misura il ridimensionamento dei prezzi dei beni energetici e dei beni intermedi. Le pressioni derivanti da un’accelerazione delle retribuzioni sarebbero in larga misura assorbite da una riduzione dei margini di profitto e dal recupero della produttività, aggiunge. Pil +0,8% nel, +2% in biennio 2025-26 Secondo l’istituto centrale viene confermata una crescita del Pil dello 0,6% (0,8% escludendo la correzione per le giornate lavorative) e si prefigura un’accelerazione nel biennio successivo, in cui la crescita sarebbe cumulativamente di oltre il 2 per cento.