Infermiera accoltellata Forlì Cambia propone un tavolo di confronto in Comune | Trovare soluzioni per la sicurezza dei dipendenti sanitari

L'accoltellamento subìto mercoledì scorso da un'Infermiera della Casa della Salute di Meldola "è un atto inaccettabile che non colpisce solo la persona direttamente coinvolta, ma rappresenta un attacco a tutti coloro che, ogni giorno, dedicano la propria vita professionale al benessere degli

