Ilrestodelcarlino.it - Incidente in via Zanardi, travolta in scooter da un camion: è gravissima

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre 2024 – Gravissimo, ieri pomeriggio, in via, con una 49enne, mentre era in sella al suo, da un. L’è avvenuto intorno alle 15,45 nei pressi dell’incrocio con via della Grazia: stando a quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, subito intervenuti assieme al personale del 118, il mezzo pesante, che da viaprocedeva in direzione centro, si è scontrato con lo, condotto dalla donna, che arrivava in direzione opposta. Presumibilmente ildoveva svoltare su via della Grazia ma, nell’effettuare la manovra, non deve aver visto lo. Ferita in maniera molto seria la conducente dello, che è stata trasportata in codice di massima gravità all'ospedale Maggiore.